Goffin, Bergs, Geerts, Gillé en Vliegen vormen preselectie Davis Cup Finals: "Een formaliteit, geen vaststaande selectie"

Toch is het nog niet zeker dat dit vijftal effectief de groepsfase zal afwerken."Deze preselectie is een formaliteit omdat de Internationale Federatie ons verplicht nu al een eerste selectie bekend te maken", stelt kapitein Johan Van Herck.

Dit jaar nemen 16 teams deel aan de eindfase van de Davis Cup. De groepswedstrijden zijn van 13 tot 18 september. België speelt in Hamburg tegen Australië, Duitsland en Frankrijk. De eerste twee van elke poule strijden van 22 tot 27 november in Malaga om de eindzege.

"Maar we hebben nog andere ervaren Davis Cup-spelers die elk over bepaalde kwaliteiten beschikken om uit te spelen. Laat ons nog even afwachten wat de komende weken brengen en dan maken we begin september een finale keuze."

Zverev op tijd klaar voor Davis Cup

Ook Oscar Otte (ATP 41), die eveneens terugkomt uit een blessure (meniscus), is van de partij. Verder selecteerde kapitein Michael Kohlmann Jan-Lennard Struff (ATP 125) en dubbelspecialisten Kevin Krawietz (ATP 28 in dubbel) en Tim Pütz (ATP 12 dubbel).

Onze Belgen komen onder anderen Alexander Zverev (ATP 2) tegen in de Davis Cup Finals. De Duitser moest begin juni nog onder het mes gaan nadat hij in zijn halve finale op Roland Garros tegen Rafael Nadal drie ligamenten in de enkel scheurde. Sindsdien staat hij aan de kant.

Jackpot voor het tennis

Verder kondigde de Koninklijke Belgische Tennisbond (KBTB) aan dat de Nationale Loterij de nationale tennisteams de komende jaren extra zal ondersteunen.

"Met de steun van de Nationale Loterij willen we de huidige Davis Cup- en Billie Jean King Cup-successen ook in de toekomst verderzetten en een aantal zaken voor het Belgische tennis structureel verbeteren. We zetten onder andere in op diverse initiatieven om de 'Next Gen' te betrekken", zo klinkt het.

"We zijn als team uitermate tevreden dat we met de steun van Lotto de werking van het team nog verder kunnen professionaliseren", aldus Van Herck.

"Een eerste stap in het project met Lotto is de aanwezigheid van Alexander Blockx en Gilles-Arnaud Bailly, twee jongeren die zich getoond hebben op het ITF-circuit en passen in ons 'Next Gen'-idee. Ze reizen mee af naar Hamburg en zullen bijdragen tot een goede voorbereiding van de wedstrijden en kunnen zo een eerste waardevolle Davis Cup-ervaring opdoen."