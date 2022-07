De wedergeboorte van David Goffin op Wimbledon: "Ommekeer dankzij team rond zich"

Goffin klautert uit coronadal

Maar dan kwam dus corona. We schrijven februari 2020. Het tenniscircuit lag zoals de hele sportwereld een paar maanden stil. Pas in de late zomer hervatte - zonder publiek - het circuit mondjesmaat in Amerika, waar David Goffin nog de 1/8e finales bereikte.

Hij sprak over motivatieproblemen, over een gebrek aan energie en focus, het heilige vuur dat niet brandde om matchen binnen te halen. Goffin had het over de onrust in zijn hoofd, de onzekerheid over de resultaten van elke coronatest, niet alleen voor hem, maar ook voor zijn entourage. En kort na Parijs testte Goffin positief: einde seizoen.



En dan kwam 2021, het enige jaar in zijn carrière waarin David Goffin meer matchen verloor dan hij er won. Op de Grand Slams ging het helemaal mis, 3 keer eerste ronde, geen Wimbledon door blessure. Hervatten in Amerika, maar dan problemen met de knie en na de US Open einde seizoen want opnieuw geblesseerd. Het vertrouwen was helemaal zoek.



En dus lazen we over het naderende einde van de carrière. Ook wij stelden ons vragen over de toekomst van Goffin. Zou hij nog ooit het niveau van voor corona kunnen halen? Zou hij mentaal nog weerbaar genoeg zijn voor een plaatsje aan de top? Zou hij geen hulp moeten zoeken om weer de juiste weg in te slaan?



Dit jaar, met corona nog wel aanwezig maar minder dominant, klautert Goffin na een nog aarzelende start uit het dal. De titel in Marrakesh met overwinningen tegen een handvol gravelspecialisten, met Zizou Bergs cruciaal in de Davis Cup-overwinning uit in Finland, vanuit de kwalificaties naar een beklijvend duel met Rafael Nadal in Madrid, 3e ronde op Roland Garros en nu kwartfinale in Wimbledon.