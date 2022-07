Coach Goffin: "David is weer veel zelfverzekerder. In kwartfinale moet hij ervaring gebruiken"

Goffin kende een lastige periode en zakte weg op de ranking. Maar op Wimbledon speelt hij weer vol vertrouwen, dat toonde hij onder meer met een knappe zege tegen de Amerikaan Francis Tiafoe. Krijgen we 20 jaar na Xavier Malisse nog eens een landgenoot in de halve finales van Wimbledon?



Aan zijn coach om te antwoorden. "Of het een verrassing is dat David de kwartfinale haalde? Ja en neen. Na Roland Garros heeft hij niet veel gespeeld, dus de voorbereiding op gras was niet ideaal. Hij was na Roland Garros immers licht geblesseerd."



"Maar hij voelde zich hier vanaf de eerste ronde heel goed en de tabel lag helemaal open. En we weten allemaal dat David erg goed uit de voeten kan op gras."



"De match tegen Tiafoe was episch, volgens mij zelfs de langste uit de carrière van David." De vijfsetter duurde 4 uur en 36 minuten.



Goffin sukkelde lange tijd, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Maar daar mag een streep ondergetrokken worden. Gigounon: "Hij won in april dit jaar op gravel het toernooi van Marrakesh en toen is alles teruggekomen: vertrouwen en matchritme."



"Dat zie je vandaag ook in zijn matchen. Hij is veel zelfverzekerder en heel rustig. David is iemand die dat vertrouwen echt nodig heeft. Hij speelt met veel precisie en dan helpen matchen in de benen enorm."