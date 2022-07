David Goffin wil naar halve finales Wimbledon: "Betere kans dan in 2019 tegen Djokovic"

David Goffin staat niet voor het eerst in de kwartfinales op Wimbledon. In 2019 werd het voor hem het eindstation, na een nederlaag tegen Novak Djokovic. "Het zijn twee kwartfinales op rij, want vorig jaar heb ik niet gespeeld en in 2020 werd het toernooi afgelast vanwege het coronavirus", merkt onze landgenoot op.

"Ik ben erg blij om terug te zijn op dit niveau, vooral na een moeilijk jaar met blessures. Ik moest zelfs voor 4 of 5 maanden stoppen aan het einde van het vorige seizoen."

"Ook in het begin van dit jaar moest ik vechten om positief te blijven, maar de laatste maanden gaat het al veel beter. Alles komt goed. Er zijn dit jaar geen punten te verdienen hier, maar ik ben hier vooral om mooie momenten zoals zondag mee te maken."



Voor Goffin wordt het zijn tweede confrontatie met Cameron Norrie. Vorig jaar moest hij in Barcelona de strijd staken met een blessure. "Het gaat helemaal anders worden", meent Goffin.

"Norrie zal thuis spelen en ik zal het hele publiek tegen me hebben. Hij is zeer regelmatig en sterk. Nu heb ik op papier wel een veel betere kans om de halve finales te bereiken dan tegen Novak Djokovic in 2019."