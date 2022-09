De wet van de sterkste: België gaat met 3-0 onderuit in Daviscup tegen Australië

En De Minaur demonstreerde waarom hij in 3 eerdere confrontaties nooit verloor van Goffin. Met een solide opslag stuurde hij onze landgenoot van het kastje naar de muur. Alleen op het einde van de eerste set kon Goffin twee breakkansen afdwingen, maar niet verzilveren. Hij verloor uiteindelijk in iets meer dan een uur met 6-2 en 6-2.

Alle Belgische ogen waren dan op David Goffin gericht om orde op zaken te stellen. De Luikenaar, die al even op de sukkel is na 5 toernooien op een rij in de eerste ronde uitgeschakeld te worden, stond tegenover Alex De Minaur, de nummer 22 van de wereld.

Zizou Bergs was als eerste aan zet in de eerste groepsmatch van de Belgen in de Daviscup. Tegen debutant Jason Kubler (ATP 97) had onze landgenoot kansen, maar kon hij het niet afmaken.

Goffin: "We moeten positief blijven"

Voor David Goffin komt er maar geen einde aan zijn reeks nederlagen. Na zijn kwartfinale op Wimbledon werd hij in Washington, Montreal, Cincinnati, Winston-Salem en op de US Open meteen uitgeschakeld. En de Daviscup bracht geen beterschap.

"Ik had het beter kunnen doen", gaf hij toe na zijn nederlaag tegen De Minaur. "We hadden niets te verliezen tegen Australië, op papier de sterkste ploeg uit onze poule. We moeten positief blijven, want er staan nog twee confrontaties op het programma. Nu gaan we ons goed gevoel zoeken om die te winnen."

Ook Zizou Bergs bleef teleurgesteld achter. "Ik heb wat steken laten vallen op het einde van de derde set", zei hij. "Ik maakte enorm veel fouten die ik normaal niet zou maken."

"De Daviscup is een nieuw proces voor mij. Het is opnieuw stap voor stap. Ik had gehoopt dat het sneller zou gaan, omdat ik hier zo van had gedroomd. Gelukkig is er vrijdag een nieuwe kans, hopelijk heeft de coach dan opnieuw vertrouwen in mij en kan ik een stapje beter zijn."