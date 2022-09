Johan Van Herck na bolwassing van Australië: "Ja, dit is een uppercut"

Zizou Bergs stak in de openingsmatch zijn hand uit naar een overwinning, maar gaf alles nog uit handen.

"Dat heeft te maken met ervaring", analyseert coach Johan Van Herck. "Zizou heeft zijn kwaliteiten getoond, maar het is belangrijk dat hij zijn emoties controleert. Hij moet zijn kwaliteiten op de juiste manier gebruiken."

David Goffin ging kansloos onderuit en dat verraste de aanvoerder. "Hij speelt niet graag tegen De Minaur, maar op training ging het in stijgende lijn met David. Ik had verwacht dat hij een hele goeie wedstrijd zou spelen, maar het kwam er niet uit."

"Ja, dit is een uppercut", knikt Van Herck. "Dit is een zware nederlaag. Dat moet je accepteren en durven te benoemen."

"We zijn hier voor een goed resultaat. Het zou me verontrusten mochten de spelers niet aangeslagen zijn. Dat is logisch, maar dit komt inderdaad aan."

"We willen ons kwalificeren voor de eindfase en ik denk dat we daar het team voor hebben, maar vandaag zijn we er niet in geslaagd."

"Het voordeel is dat dit resultaat geen invloed heeft als we later deze week Frankrijk en Duitsland kloppen. Maar het is duidelijk dat er werk is."