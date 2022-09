De Belgische tennistoekomst traint mee in Daviscup: "Hopelijk halen we ooit niveau van Alcaraz"

Neen, voor het Belgische Daviscupteam was de ontmoeting met Australië niet meteen een succes. Onze twee Belgische topjunioren, Gilles Arnaud Bailly en Alexander Blockx, beleven de ontmoeting vanaf de eerste rij na een uitnodiging van coach Johan van Herck.

Misschien eerst even de beste Belgische junioren voorstellen. Alexander Blockx is 17e op de wereldranglijst bij de junioren. Hij won recent een toptoernooi in Canada, was kwartfinalist op het EK en werd op de US Open in de kwartfinales uitgeschakeld door de latere winnaar, de Spanjaard Martin Landaluce.

Gilles Arnaud Bailly (16) beleeft een droomjaar. Verliezend finalist op Roland Garros én de US Open en Europees kampioen bij de -18 jarigen in het Zwitserse Klosters. Zijn finaleplaatsen op de grandslamtoernooien legden hem geen windeieren, Bailly is de nummer 2 op de wereldranking.