BEKIJK: Recordkampioen Novak Djokovic barst in tranen uit tijdens huldiging in Servië

Samen met de Servische basketbalploeg – dat een zilveren medaille veroverde op het WK basketbal – zorgde Novak Djokovic voor een emotionele balkonscène in Belgrado.

De 24-voudige grandslamwinnaar was duidelijk aangedaan door de massa die hem en de basketters kwam toejuichen. Daar zit de geschiedenis van zijn land voor iets tussen.

Op het moment dat de Joegoslavische oorlogen uitbraken in 1991, was Djokovic een klein jongetje van vier. Hij groeide op in een land op zoek naar eerherstel. Sport was een manier om de Servische vaderlandsliefde aan te wakkeren.

Toen Djokovic in 2011 voor het eerst Wimbledon won, mocht hij dat voor het eerst vanaf de eerste rij meemaken. Op het balkon zag hij toen dat 100.000 mensen toestroomden in Belgrado. Dat hij een van de mooiste momenten uit zijn carrière mag herbeleven, raakt de tennisser diep.