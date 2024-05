"Frisse" Cian Uijtdebroeks voelt zich klaar voor de Giro: "Top 10 blijft mijn ambitie"

do 2 mei 2024 19:22

Na de Vuelta vorig jaar volgt nu de Giro. Cian Uijtdebroeks (21) werd vorig najaar 8e in zijn eerste grote ronde en wil ook op Italiaanse bodem zijn gezegende genen laten blinken. Al ligt bij zijn team Visma-Lease a Bike de focus op ritzeges met vooral sprinter Olav Kooij. "Ik zie hierin geen conflict", zegt de klimmer.

Visma-Lease a Bike gooit het in de Giro over een andere boeg: de Nederlandse ploeg wil zoveel mogelijk ritten winnen. Dat strijdplan herhaalde ook Cian Uijtdebroeks meermaals tijdens het digitale persmoment in Italië. "Ons hoofddoel is duidelijk, maar persoonlijk ga ik voor het klassement", vertelde de nummer 8 van de Vuelta van vorig jaar. "Ik zal dus op een andere manier koersen, iets meer conservatief." "Zelf wil ik zo hoog mogelijk eindigen in het klassement. De witte trui als beste jongere dragen zou geweldig zijn, maar we blijven rustig. De top 10 blijft de ambitie. Ik zie dan ook geen conflict met de jacht op ritzeges in ons team." Toch lijkt er vooral veel steun naar sprinter Olav Kooij te gaan. "Maar het is niet dat we geen klimmers hebben, hé. Robert Gesink en Attila Valter zijn er ook." "Ze zullen er staan mocht dat nodig zijn. Dat is geen probleem. En op de slotklim moet je het toch zelf doen."

Ik voel me fris en goed. Ik houd ervan een grote ronde voor te bereiden zonder al te veel koersdagen in de aanloop. Dat heb ik ook gedaan richting de Vuelta vorig jaar. Cian Uijtdebroeks

Eind maart gaf Uijtdebroeks ziek op in Catalonië. Hoe voelt hij zich intussen? "Echt goed", stelde hij. "Ik heb goed gerust na die rittenkoers en ben daarna aan de opbouw begonnen." "Ik voel me fris en goed. Ik houd ervan een grote ronde voor te bereiden zonder al te veel koersdagen in de aanloop. Dat heb ik ook gedaan richting de Vuelta vorig jaar." "Vergelijken met die Vuelta is moeilijk, maar ik heb gedaan wat ik kon doen. In een nieuw team is het ook altijd een proces waarbij je moet leren hoe je lichaam reageert en hoe je nog kunt finetunen, maar ik kijk ernaar uit." Dit weekend staat meteen met rood aangekruist. "Het is een explosieve start. Ik mag zaterdag geen tijd verliezen en ik denk dat Pogacar het ons zondag al lastig zal maken op Oropa. Dan moet ik er dus meteen staan."

Cian Uijtdebroeks werd 7e in Tirreno-Adriatico.

Kleine stap op de tijdritfiets

De tijdrit van Cian Uijtdebroeks is een werkpunt. De komende weken moet er meer dan 70 kilometer tegen de klok getemd worden. "Dat zal zeer belangrijk worden", weet ook Uijtdebroeks. "Het is een proces. Je kan het niet fixen in enkele maanden. Het zal 1 à 2 jaar duren voor ik perfect op mijn fiets zit." "We hebben gewerkt op mijn lichaamsstabiliteit en op mijn positie. Ik heb veel getraind op mijn tijdritfiets, met intervaloefeningen in die houding." "De tijd die we hadden, hebben we goed besteed. Ik hoop dat ik een kleine stap heb gezet, maar het is nog een lange weg." "Uit de tijdritten in competitie hebben we dit jaar nog niet te veel data kunnen sprokkelen, maar die zullen we nu dus wel krijgen."