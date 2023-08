Kwalificaties US Open: De Loore grijpt net naast plek op hoofdtabel, ook Coppejans sneuvelt

Zowel Joris De Loore (ATP 174) als Kimmer Coppejans (ATP 148) heeft zich net niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel.

In de beslissende kwalificatieronde op Flushing Meadows ging De Loore onderuit na een thriller in de tiebreak van de laatste set, waarin hij een ruime voorsprong uit handen gaf.



De dertigjarige De Loore strandde zo op een zucht van zijn eerste plaats ooit op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi. In 2017 ging hij er op Wimbledon en de US Open al eens uit in de laatste voorronde. "Ik heb wat tijd nodig om dit te verwerken", zei hij.

Ook Kimmer Coppejans ging in de derde kwalificatieronde nipt onderuit. "Het is uiteraard heel zwaar nu, maar het niveau ligt zo dicht bij elkaar dat het soms kop of munt is", aldus Coppejans.

David Goffin schopte het voor het eerst sinds 2011 niet tot de hoofdtabel van de US Open. Hij mist zo zijn tweede grandslamtoernooi in een seizoen.

Eerder moest hij verstek laten gaan voor de Australian Open wegens ziekte. De laatste keer dat Goffin twee grandslamtoernooien in een seizoen miste, dateert al van 2011.