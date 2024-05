Zussen Gilis stuwen België naar de halve finales op het EK squash

Schotland en Wales vormden eerder in de groepsfase geen probleem, ook Zwitserland was geen partij voor België.



Nele Gilis, de nummer 4 van de wereld, liet geen spaander heel van Cindy Merlo. Zus Tinne Gilis, de nummer 7, won bijna even vlot van Nadia Pfister. De nederlaag van Marie Van Riet was zo niet meer relevant.



Als halvefinalisten krijgen we zo exact dezelfde 4 landen als vorig jaar. België neemt het op tegen Frankrijk, Wales treft titelverdediger Engeland. Sinds het eerste EK in 1978 verloren de Engelse vrouwen maar 2 keer: in 2019 (tegen Frankrijk) en in 2010 (tegen Nederland).



In de tweede divisie plaatsten de Belgische mannen (Nathan Masset, Joeri Hapers, Antoine Allard, Mats Raemen en Lowie Delbeke) zich ook voor de halve finale, waar het Hongarije ontmoet. Een finaleplaats zou België promotie naar de eerste divisie opleveren.