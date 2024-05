Red Bull prijkt vanaf de Tour op de shirts van Bora-Hansgrohe

De samenwerking tussen Red Bull en de huidige Bora-Hansgrohe-ploeg is in kannen en kruiken. Vanaf de Ronde van Frankrijk zal de energiedrankfabrikant op de truitjes van de ploeg van Primoz Roglic prijken.

Het was al een tijdje duidelijk dat Red Bull een serieuze (financiële) boost ging geven aan het huidige Bora-Hansgrohe. Die verbintenis is nu officieel: Red Bull stapt vanaf juli in het project en zal dan ook een plaats op de truitjes opeisen.

Vanaf de Tour zal de ploeg als Red Bull-Bora-Hansgrohe opereren. De shirts zullen meteen ook een nieuw design krijgen.

Het doel is om op lange termijn de norm te worden in het wielrennen. Daarvoor krijgt de ploeg niet alleen een serieuze financiële duw in de rug.



"Door deze alliantie hebben we nu ook toegang tot de volledige Red Bull-wereld", zegt ploegmanager Ralph Denk. "Hun kennis is uniek in de sportwereld. We kijken ernaar uit om de vruchten te plukken van hun expertise en samen de volgende stap te zetten."