Van Aert? Pidcock? Evenepoel? "1 team met een hoger budget zal niet de hele wielerwereld op zijn kop zetten"

wo 31 januari 2024 06:52

Het wielerseizoen is nog maar net van start gegaan en heel wat leerlingen moeten nog aan hun eerste schooldag beginnen bij hun (nieuwe) werkgever, maar nu al is duidelijk dat de intrede van Red Bull in de wielersport niet geruisloos passeert. Vooral de volgende transferperiode zou een gedaantewisseling ondergaan. Maar klopt dat verwachtingspatroon wel?

De energiedrankgigant is uiteraard geen vreemde vogel in het peloton. De voorbije jaren bestudeerde het al meermaals potentiële investeringen bij teams, zette het met het scoutingsprogramma Red Bull Junior Brothers al enkele pionnen op het schaakbord en sloot het ook individuele partnerships af.

Dat Wout van Aert en Tom Pidcock koersen met een Red Bull-helm, daar kijkt niemand meer van op. Maar nu Red Bull zich vastgeketend heeft aan Bora-Hansgrohe, insinueert vooral de Duitse pers dat een huwelijk van onze landgenoot en/of de Britse alleskunner met de Duitse ploeg in de sterren staat geschreven. Dries Smets, gepokt en gemazeld in de wielersport, verdedigt als makelaar niet de belangen van een van de geciteerde renners, maar oordeelt vanuit zijn ervaring dat 1 plus 1 niet zo snel 2 zal vormen.

Van Aert en Pidcock hebben een contract bij hun teams en een individueel partnership met Red Bull, maar het ene hoeft niet noodzakelijk aan het andere gelinkt te zijn. makelaar Dries Smets over de geruchtenmolen

"Het lijkt me toch echt wel te kort door de bocht om te stellen dat Van Aert en Pidcock snel naar Bora-Hansgrohe zullen verhuizen", stelt Smets. "Van Aert en Pidcock hebben een contract bij hun teams en een individueel partnership met Red Bull, maar het ene hoeft niet noodzakelijk aan het andere gelinkt te zijn." "Red Bull wordt voor 51 procent eigenaar van Bora-Hansgrohe. Zij zullen dat team willen uitbouwen en misschien willen ze individuele overeenkomsten uitfaseren." "Maar ik zou niet stellen dat Van Aert of Pidcock de facto bij de Duitse ploeg zal belanden. Zeker omdat er nog lopende engagementen zijn bij hun huidige teams."

Dankzij een persoonlijke deal zijn Pidcock en Van Aert twee uithangborden van Red Bull.

Volgens de beschikbare informatie ligt Wout van Aert nog tot en met 2026 onder contract bij Visma-Lease a Bike, Tom Pidcock heeft tot 2027 bij Ineos Grenadiers getekend. Het management van Van Aert wilde niet ingaan op onze vraag om de mogelijke impact op het persoonlijke Red Bull-contract te bespreken. Volgens onze bronnen zou het over een sponsordeal met Red Bull België gaan, terwijl de nieuwe samenwerking met Bora-Hansgrohe een internationaal kleedje draagt.

De rugzak van Roglic

Soit, voorlopig lijken Van Aert en Pidock hooguit (verre) toekomstmuziek. Primoz Roglic heeft wel de plaat gepoetst bij Visma-Lease a Bike voor een miljoenendeal bij Bora-Hansgrohe. De stunttransfer van de Sloveen werd snel gelinkt aan het (toen nog) gesnuffel van Red Bull, maar ploegmanager Ralph Denk ontkende dat destijds in alle toonaarden. Volgens de ambitieuze Duitser werd de transfer gefinancierd met eigen middelen, een spaarpotje dat Bora had aangelegd. Die uitleg roept wel vragen op. Waarom had Bora die oorlogskas nooit eerder aangewend en was dat spaarvarken dan zo goed gevuld dat een miljoenensalaris (circa 5 miljoen euro) én een afkoopsom voor Roglic (er is sprake van 3 miljoen euro) zonder problemen op tafel gelegd kon worden? Voor een bedrijf als Red Bull zijn die sommen peanuts. Tijdens de contractbesprekingen werd Roglic ook nog eens gespot in het Performance Center van Red Bull in Salzburg. Een teken aan de wand, toch?

Vanuit de coulissen heb ik begrepen dat Red Bull mee achter het stuur zat en dat het een financiële inspanning heeft gedaan voor Primoz Roglic. Dat is meteen een eerste teken van de financiële slagkracht van het team makelaar Dries Smets

Makelaar Smets: "Ik vermoed van wel, ook al ben ik ook in deze zaak geen betrokken partij." "Maar vanuit de coulissen heb ik begrepen dat Red Bull mee achter het stuur zat en dat het een financiële inspanning heeft gedaan. Dat is meteen een eerste teken van de financiële slagkracht van het team." "Vergeet niet dat Roglic' verhaal er eentje is van een voormalige schansspringer", stipt sportmarketeer Wim Lagae nog aan. "Na een zware val bleek hij tijdens zijn revalidatie talent voor de fiets te hebben. Hij heeft eigenlijk een Red Bull-verhaal in zijn rugzak en dat Roglic het hele plaatje mee zal kleuren, is dus niet zo toevallig."

Primoz Roglic was vorige herfst de monstertransfer van Bora-Hansgrohe.

Pervers effect

En zo belanden we automatisch bij wellicht het belangrijkste luik van de Red Bull-deal: geld. Heel wat internationale makelaars voorspellen dat de transfermarkt in het peloton meer dan ooit zal bruisen van energie. "Er zal een impact zijn, maar die mogen we ook niet overschatten", nuanceert Smets meteen. "De wielereconomie draait op een 30-tal ploegen. Het wil niet zeggen dat de hele wielerwereld op zijn kop staat als 1 team een budgetverhoging doorvoert." "Dat ene team zal inderdaad meer kunnen realiseren en daar zullen ze ook gebruik van maken, maar een team kan maar uit maximaal 30 renners bestaan." "Het is niet zo dat Bora-Hansgrohe opeens het hele peloton bij elkaar kan kopen." Moet wel gezegd: officieel heeft de Duitse ploeg voor 2025 slechts 10 renners onder contract.

Red Bull zorgt er misschien vooral voor dat de kloof groter wordt tussen de teams met stevige budgetten en de ploegen die onderaan de WorldTour-ladder hangen. Je moet erover waken dat iedereen kan blijven volgen. makelaar Dries Smets

Zullen de renners profiteren van deze evolutie? Schiet hun loonbriefje weldra de hoogte in? "Voor renners en makelaars geeft het salaris de doorslag", oordeelt sporteconoom Lagae. "We moeten dan ook afwachten tot wanneer de verkenningsronde van Red Bull duurt. Die is nog volop aan de gang en men is zuinig met de communicatie. We weten dus nog niet hoe groot de groeiversnelling zal zijn." "Het zal zeker geen negatieve impact hebben", schat makelaar Smets in, "maar het zorgt er misschien vooral voor dat de kloof groter wordt tussen de teams met stevige budgetten en de ploegen die onderaan de WorldTour-ladder hangen." "Renners kunnen er financieel beter van worden, maar je moet erover waken dat het hele peloton kan blijven volgen." "Het zou jammer zijn dat teams weggeconcurreerd worden en minder competitief zijn, waardoor hun sponsors er op termijn uitstappen omdat ze moeilijker resultaten behalen. Dan heb je een pervers effect." "Als een G5 alles wegkaapt, dan wordt het een saaie bedoening. We hebben alle teams nodig voor een gezonde wielereconomie en we moeten opletten dat iedereen aan boord blijft."

Met aanwinst Sam Welsford won Bora-Hansgrohe al 3 ritten in de Tour Down Under.

"Ik probeer het toch wat te relativeren", vult onze commentator Christophe Vandegoor aan over potentiële collateral damage. "Er stapt nu een topbedrijf in de koers. Omarm dat gegeven, zou ik zeggen. Bekijk het als iets positiefs." "De vraag over mogelijke gevaren werd destijds ook gesteld toen Sky op de proppen kwam. Zoiets kan de markt scheeftrekken, maar zo blijven we ook zeuren." "Dat zo'n speler afsteekt tegenover een kleinere ploeg, is nu eenmaal een wet van de markt. De betere elementen gaan naar daar waar het geld zit. En op een bepaald moment herstelt die markt zich wel. Vers kapitaal kun je alleen maar toejuichen." "Maar kijk anderzijds ook naar Ineos: ze zoeken ondanks al dat geld al een tijdje naar een kopman voor de grote rondes en die hebben ze nog altijd niet gevonden. Zo gemakkelijk gaat het dus niet." "Ik weet niet of het allemaal zo'n vaart zal lopen. Het is niet zo dat er plots 1.000 sollicitaties zullen binnenlopen bij Red Bull. De soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend."

Specialized

De transferperiode in het peloton is eigenlijk nog maar net afgesloten en pas vanaf 1 augustus mogen nieuwe deals officieel bekrachtigd worden, maar het vuurtje begint nu al te smeulen, zo voelt ook Dries Smets. "Al is dat een gevolg van een algemene tendens, iets wat we nu al 2 à 3 jaar voelen. Men begint veel vroeger in het seizoen af te tasten. Teams kijken dan al naar de toekomst, want ze willen niet naast de nieuwe goudhaantjes grijpen." "Er wordt dus al wat gelonkt voor 2025, maar dat koppel ik niet zozeer aan het instappen van Red Bull." "Nogmaals: we mogen het allemaal niet overschatten. Ik las artikelen over Wout van Aert en Remco Evenepoel die gelinkt worden aan Bora-Hansgrohe, maar dat is wel heel kort door de bocht."

Staan Evenepoel en Van Aert allebei op de radar van Bora-Hansgrohe?