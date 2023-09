Greet Minnen opent met vlotte zege in China

Greet Minnen won in twee sets (6-2 en 6-2), telkens na een vroege break.

In de 1/8e finales speelt ze tegen Jule Niemeier (WTA-136) uit Duitsland of Harriet Dart (WTA-155) uit Groot-Brittannië.

Minnen is de enige Belgische in Guangzhou. Elise Mertens en Yanina Wickmayer zijn in Mexico aan de slag.