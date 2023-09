Elise Mertens verslaat Yanina Wickmayer in Belgische eerste ronde in Guadalajara

Het was het eerste duel op de WTA Tour tussen de 27-jarige Elise Mertens, het dertiende reekshoofd, en de 33-jarige Yanina Wickmayer.



Mertens begon het best met een 2-0-voorsprong, maar sloeg liefst 6 dubbele fouten in de eerste set. Dat leverde een dubbele break voor Wickmayer op, die bij 5-4 mocht serveren voor de set, maar daar stak Mertens een stokje voor.



In de tiebreak liep Wickmayer 3-0 uit, maar opnieuw draaide Mertens de rollen om: 4/7.



In de tweede set had Mertens duidelijk de bovenhand. Ze beperkte nu de foutenlast, sloeg nog 0 dubbele fouten en liep 1-4 en 2-5 uit. Op love serveerde ze de match uit.



In de tweede ronde wacht de Canadese Leylah Fernandez (WTA-74), finaliste op de US Open in 2021, of de Amerikaanse kwalificatiespeelster Asia Muhammad (WTA-351).



De Tunesische Ons Jabeur (WTA-7) is het eerste reekshoofd in Guadalajara. De Amerikaanse Jessica Pegula won het toernooi vorig jaar, maar zij verdedigt haar titel niet.