Team World is veel te sterk voor Team Europe bij titelverdediging Laver Cup

De Laver Cup is een exhibitietoernooi dat bestaat sinds 2017 en is genoemd naar de legendarische Australische tennisser Rod Laver. Gedurende 3 dagen spelen Team Europe tegen Team World meerdere wedstrijden, 3 enkels en 1 dubbel. Op dag 1 levert een gewonnen match 1 punt op, op dag 2 en op dag 3. Wie eerst 13 punten haalt, wint.



Team World won het prestige-event vorig jaar in Londen voor de allereerste keer. En het zag er al snel goed uit voor hen afgelopen weekend op eigen, Canadese bodem.



Kapitein John McEnroe zag Ben Shelton, Francis Cerundolo, Felix Auger-Aliassime en in het dubbelspel Frances Tiafoe/Tommy Paul meteen 4-0 maken op dag 1.



De zesde en laatste man van het team, Taylor Fritz, maakte er zaterdag 5-0 van. Enkel de Noor Casper Ruud kon een Europese match winnen. Na dag 2 stond het 10-2.



Zo hadden de Wereld-spelers nog 1 overwinning nodig op de slotdag en Ben Shelton en Frances Tiafoe wasten dat varkentje meteen. Al hadden ze wel 2 tiebreaks nodig in de dubbel tegen de Pool Hubert Hurkacz en de Rus Andrej Roeblev (7-6 (7/4), 7-6 (7/5).



Team Europe met kapitein Björn Borg beschikte ook over de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina en de Fransen Arthur Fils en Gael Monfils. Volgend jaar gaat de Laver Cup langs in Berlijn.