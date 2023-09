European Open pakt uit met twee top 10-spelers, ook David Goffin doet mee in Antwerpen

Voor de 8e editie van het indoortoernooi in Antwerpen heeft de organisatie twee huidige en twee voormalige top 10-spelers kunnen strikken.

De Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-5) en Jannik Sinner (ATP-7), twee jaar geleden de winnaar in Antwerpen, spelen momenteel aan de top.

Dominic Thiem en Grigor Dimitrov, allebei ex-nummer 3 van de wereld, zijn er volgende maand ook bij.

David Goffin (ATP-100) krijgt een wildcard voor de European Open. De Belgische nummer 1 haalde vorig jaar de kwartfinales nadat hij in de eerste ronde in een thriller had gewonnen van toptalent Gilles-Arnaud Bailly. Die maakte toen op zijn 17e zijn ATP-debuut en is er opnieuw bij.

Bailly krijgt net als Alexander Blockx, begin dit jaar winnaar van de Australian Open bij de junioren, een wildcard voor de kwalificaties.