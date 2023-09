Elise Mertens pakt met Storm Hunter dubbeltitel in Guadalajara en wordt opnieuw nr. 1 van de wereld

Elise Mertens en Storm Hunter hebben zaterdagnacht het toptoernooi van Guadalajara gewonnen. In de dubbelfinale nam het Belgisch-Australische duo, eerste reekshoofd in Mexico, in 1 uur en 24 minuten met 3-6, 6-2 en 10-4 de maat van de Canadese Gabriela Dabrowski en de Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe.