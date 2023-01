Dick Norman over nachtelijke partij van Murray: "Absurd en nefast voor de spelers"

"Dit is zo onrespectvol! Het toernooi stuurt ons tot verdomme 3 of 4 uur in de ochtend de baan op, en ik mag niet eens naar het toilet. Dit is een grap!", snauwde de Schot naar de umpire.

Andy Murray heeft er een pittige werkweek opzitten in Melbourne. De Schot stond dinsdag in zijn eerste ronde tegen Matteo Berrettini zo'n 5 uur op de baan na een slopende vijfsetter.

"Dit vermindert Murrays kansen in volgende ronde"

"Dit was er inderdaad over", vertelt Dick Norman, ex-tennisser en organisator van het ATP-toernooi in Antwerpen, op Radio 1. "Het is bijna absurd. Voor sporters is de slaap zo belangrijk voor de recuperatie, dat valt niet echt te matchen met een wedstrijd tot 4 uur."



"Die spelers zullen wellicht ook nog wat sportdrankjes gedronken hebben om de match goed af te ronden. Door de suikers en de adrenaline lig je dan niet voor 7 of 8 uur 's morgens te slapen."

Murray - altijd geroemd om zijn strijdlust - heeft wel een handje weg van marathonpartijen. Zo heeft de Schot het wereldrecord voor de langste indoormatch op zijn naam staan, toen hij in 2021 in Antwerpen 3 uur en 46 minuten deed over een driesetter tegen Frances Tiafoe.

"Maar voor hem is dit echt frustrerend. Want zo'n marathonpartijen verminderen zijn kansen in de volgende ronde drastisch", zegt Norman.