Nachtraven Murray en Kokkinakis houden Melbourne wakker: matchpunt om 4.05 u

De temperatuur was al flink gezakt tot 15 graden, enkele honderden fans lieten zich niet wegjagen in de Margaret Court Arena.

Murray verloor de eerste twee sets, stond 5-2 achter in de derde, maar klauwde dankzij al zijn ervaring terug in de uitputtingsslag en schreeuwde het uit om 4.05 u Australische tijd in zijn 250e grandslamwedstrijd.

In de eerste ronde had hij al een slopende vijfsetter tegen Matteo Berrettini in huis. Murray stond toen 5 uur op de baan na een 2-0-achterstand, tegen Thanasi Kokkinakis ging hij nog een stapje verder.

Op zijn 35e fonkelt de ster van Andy Murray niet meer zo fel, maar de Schotse karakterkop bewijst in Melbourne dat hij ondanks zijn chronische heupblessure en andere letsels nog niet volledig versleten is.

"Het is onwaarschijnlijk hoe ik dit voor mekaar gekregen heb", reageerde de winnaar. "Thanasi serveerde zo sterk en ook zijn forehand was indrukwekkend."

"Ik denk dat ik met mijn hart gevochten heb. Ik steun op mijn liefde en respect voor het tennis. Dat heeft me in leven gehouden."

Voor Andy Murray was de marathon van 5 uur en 45 minuten een persoonlijk record, het eindtijdstip was dat niet voor de Australian Open.

In 2008 hadden Lleyton Hewitt en Marcos Baghdatis er pas om 4.34 u genoeg van.

"Ik weet niet wie er iets bij wint om te tennissen tot 4 u", toonde Murray zich kritisch. "We praten nu over het einduur, niet over hoe episch deze match was."

"Ik stel het enorm op prijs dat sommige fans tot het einde gebleven zijn. Misschien moeten ze straks naar hun werk. En mocht mijn kind een ballenjongen of ballenmeisje zijn en om 5 uur thuiskomen, dan zou ik dat niet begrijpen."

"Het is niet goed voor de spelers, de fans of de scheidsrechters. Het is een beetje een farce."