Bautista Agut duwt moegestreden Andy Murray dan toch naar de exit in Australië

Andy Murray kreeg dit jaar op de Australian Open geen enkel spelletje cadeau.

In de eerste ronde sleurde de voormalige nummer 1 van de wereld zich na 5 sets en bijna 5 uur tennis voorbij de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-14). Een eerste slijtageslag werd overleefd.



Donderdag moest de 35-jarige tennisser opnieuw aan de bak. Dit keer tegen thuisspeler Thanasi Kokkinakis (ATP-159). In een memorabele wedstrijd van bijna 6 uur trok Murray zowaar opnieuw aan het langste eind. Om 4.05 u (!) schreeuwde de Brit het uiteindelijk uit van opluchting.



Een sprookje dat in de 3e ronde geen vervolg meer kreeg. Murray's bobijntje was al snel helemaal af, waarna de Spanjaard het uiteindelijk na - opnieuw - meer dan 3 uur tennis welletjes vond.

Al mag Murray het Australisch toneel met opgeheven hoofd verlaten.