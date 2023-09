Roze, geel en rood: Jumbo-Visma rijdt slotrit in prachtige nieuwe uitrusting én met Van Hooydonck in gedachten

Na Giro-winst met Primoz Roglic en Tour-winst met Jonas Vingegaard heeft Sepp Kuss in de Vuelta de droom van Team Jumbo - Visma verwezenlijkt.

Voor het eerst in de wielergeschiedenis is een team erin geslaagd alle grote ronden in één jaar tijd te winnen.

Speciaal voor de gelegenheid kregen de 8 Jumbo-renners voor de slotrit in Madrid een nieuw zwart tenue, met roze, gele en rode accenten. Nationale kampioenen Attila Valter en Dylan van Baarle lieten speciaal voor de gelegenheid zelfs hun nationale tricolore in de bus.

Knap gedaan!

Ook Nathan Van Hooydonck, eerder deze week betrokken bij een zwaar auto-ongeluk na een hartstilstand, was niet veraf tijdens de parade richting Madrid. Ploegmaat Van Baarle reed met de boodschap "voor Nathan" rond op zijn shirt.