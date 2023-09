Niet alle vragen zijn voor Renaat en José beantwoord: "Wie was nu eigenlijk de beste in deze Vuelta?"

Renaat: "José, zal deze Vuelta je nog lang bijblijven?"

José: "In totaliteit wel. In de eerste plaats door dat trio op het eindpodium met Sepp Kuss als fantastische winnaar. Ze hebben het beslist als team en hebben iets speciaals neergezet."

"Ze hebben uiteindelijk toch een eenheid neergezet, wat niet gemakkelijk is met al die sportmannen van verschillend pluimage, van andere landen en met eigen doelen. Om daar boven te staan en om dat te regelen: chapeau."

"Maar het was een Vuelta die vastlag. Het was allemaal een beetje voorspelbaar op het einde. Mochten ze bij Team Jumbo - Visma koersen? Wilden ze dat doen? Uiteindelijk niet. Ik spreek niet over een negatief gevoel, maar wie was nu eigenlijk de beste?"