Wout Poels verrast met lange sprint en steekt een stokje voor 4e ritwinst van Remco Evenepoel

Wout Poels (Bahrain Victorious) heeft de voorlaatste etappe van de Vuelta gewonnen na een pittige finale. De Nederlander was de sterkste op een verraderlijke kuitenbijter, dook met 4 gezellen de slotkilometer in en was de snelste in een lange sprint. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) liet zich even in de luren leggen bij de Nederlandse aanzet en kon Poels net niet remonteren. Lennert Van Eetvelt (Lotto-Dstny) was 4e. Bij de favorieten waren er geen verschuivingen meer in het klassement.