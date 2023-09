Wout Poels wint eindelijk "echt" in de Vuelta: "In de Tour klopte ik Van Aert, nu Evenepoel"

In 2012 werd Wout Poels 2e in de Vuelta-rit met finish op de loodzware Angliru. Juan José Cobo won er, maar deed dat met verboden middelen in zijn lichaam.

Poels kreeg achteraf de overwinning cadeau, maar op een zegefoto in de Vuelta was het wachten tot vandaag.

“Supermooi”, reageerde Wout Poels, die na een ritzege in de Tour nu ook een etappe pakt in de Vuelta. “In de voorbije Tour klopte ik Wout van Aert nu Remco Evenepoel.”



“Dit is een speciale generatie en het is mooi om tussen hen te rijden. Hen kloppen is helemaal mooi.”



Had Poels een goeie briefing gekregen van de finish? “Soms moet je op je gevoel koersen. Ik wilde pas na de bocht gaan, maar de rest twijfelde een beetje. Ik dacht: als ik hen verras… Zo deed ik het ook toen ik Luik-Bastenaken-Luik won. Ik weet dat ik een sprint heb. Het was ook een beetje bergop.”



Op zijn 35e beleeft Poels als het ware zijn 3e jeugd. “Ik moet nu bijna naar de Giro om in alle rondes een rit te winnen”, lachte hij smakelijk.