Eindwinnaar Sepp Kuss blijft bescheiden: "Ik wil niet veranderen als mens en als renner"

"Het moet allemaal nog een beetje doordringen, maar het leukste is dat ik dit in het bijzijn van mijn familie kan doen. Daar draait het om."

Met z'n drieën reden ze samen over de finish. "Erg speciaal! Ik kon ontspannen met hen naar de aankomst rijden, dat is zo cool."

"Het was een lange etappe en ze stonden er voortdurend. Petje af. In de finale hebben Primoz Roglic en Jonas Vingegaard me nog begeleid."

Al die aanmoedigingen geven me kracht, maar maken me ook een beetje verlegen. Ik houd gewoon van deze sport en van klimmen. Ik wil het niet te ingewikkeld maken.

Nadat hij nog eens een rode trui in ontvangst had mogen nemen, stond Sepp Kuss stil bij de impact van zijn eindzege.

"Of ik knecht blijf? Ik houd van dat werk. Dat is geen mentale hinderpaal, het gebeurt natuurlijk. Maar na deze Vuelta besef ik hoe lastig het is om voor een klassement te gaan."

"Het is meer een mentale dan een fysieke uitdaging. Lichamelijk zijn de prestaties gelijkaardig, maar mentaal is het zo zwaar. Dit is leuk, maar evenwicht is voor mij ook belangrijk."

"Ik ben nooit met deze sport begonnen om een winnaar te zijn", herhaalde hij nog eens. "Ik heb het uit liefde voor de sport gedaan en om plezier te hebben. Dit was fun, elke dag."

"Ik heb veel geleerd. Ik heb nu veel meer zelfvertrouwen, maar ik wil niet veranderen als renner of als mens."