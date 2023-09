Remco Evenepoel noemt sprintnederlaag "geen schande" en analyseert zijn Vuelta: "Voorbereiding was te chaotisch"

In de venijnige finale moest Remco Evenepoel al even passen toen Wout Poels fors aanzette, maar Evenepoel keerde nog terug en kon met 4 kompanen sprinten voor de ritzege. Daar botste hij echter weer op Poels.

Evenepoel vloekte en klopte op zijn stuur. "Poels verraste mij en de groep door net voor die bocht aan te gaan", analyseerde hij de sprint. "Dat was een hele slimme zet."

"Ik dacht zelf dat de finish oplopend was, maar het was lichtjes naar beneden. Wout kon zo zijn snelheid behouden. Jammer. Als de finish 10 meter verder ligt, dan win ik. Maar dat is koers. Je moet op de finish winnen. Het scheelt 10 centimeter."

"Of ik een verkeerde briefing heb gehad? Neen, Veloviewer (een app om alle routes te verkennen) zei dat het oplopend was, maar dat klopte niet. Ik was gewoon verrast."

"Als Poels gokt en in mijn wiel blijft, dan win ik misschien. Maar een sprint is ook tactisch en hij verdient de zege. Hij was een van de sterkste mannen op het klimmetje en ik moest zelf overleven en blijven stampen."

"Ik reageer 2 à 3 seconden te laat, maar we hebben onszelf met de ploeg niets te verwijten. We hebben de perfecte koers gereden. Geklopt worden op de finish is geen schande."