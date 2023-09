Remco Evenepoel wint met de O voor Oumi: "Misschien wel het belangrijkste moment van mijn Vuelta"

"Als ik zijn stijl en gezicht zo zie, dan weet ik niet of er veel te doen zal zijn aan Remco Evenepoel." Op zowat 60 kilometer van de finish had José De Cauwer de winnaar van de 18e etappe eigenlijk al ingevuld.

"Dit is misschien wel het belangrijkste moment van mijn Vuelta", zei de ritwinnaar, die geen zin had om los te rijden op de rollen. "Morgen is toch een rustdag", knipoogde hij naar de sprintersrit.

"Ik had supergoeie benen vandaag. Het was een mooie ontsnapping en ik had nog veel overschot op het steilste stuk van de klim."

"Ploegleider Iljo Keisse zei dat ik daar iets mocht forceren. Ik kon meteen het verschil maken. De afdaling was technisch en gevaarlijk, maar ik had verkend en ik wist dat ik geen risico's hoefde te nemen."

"Het doet immens deugd om een 3e rit te pakken. Dit is misschien wel een van de belangrijkste momenten van mijn seizoen", herhaalde hij nog eens.

Het klassement draaide wel in de soep. "Met een min of meer beperkte voorbereiding zou het sowieso moeilijk geweest zijn om met de beste mannen mee te doen."

"Je komt voor het podium, maar ik voelde vrij snel dat het moeilijk zou worden. Dan moest ik de knop omdraaien. Als je zo afsluit, is het toch een geweldige Vuelta geweest."