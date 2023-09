Onhoudbare Remco Evenepoel vult zijn mandje met 3e ritzege, voorbeeldig Jumbo-Visma begeleidt rode Sepp Kuss naar de finish

Fase per fase

Fase per fase

clock 17:56 17 uur 56. 17 seconden. De 8 seconden bonus zijn er 17 geworden voor Kuss. Het ziet er goed uit voor de Amerikaan. . 17 seconden De 8 seconden bonus zijn er 17 geworden voor Kuss. Het ziet er goed uit voor de Amerikaan.

clock 17:56 17 uur 56.

clock 17:55 17 uur 55. Het is nog niet binnen, je moet met twee woorden spreken. Kuss staat op één sleuteletappe van eindwinst in Madrid. Renaat Schotte. Het is nog niet binnen, je moet met twee woorden spreken. Kuss staat op één sleuteletappe van eindwinst in Madrid. Renaat Schotte

clock 17:55 17 uur 55. Kuss lijkt eindzege veilig te stellen. Kuss lijkt eindzege veilig te stellen

clock 17:54 17 uur 54. Kuss is binnen. In het wiel van Ayuso en Mas bolt Kuss als eerste van de Jumbo-kopmannen over de finishlijn op 9'29" van Evenepoel. Roglic volgt op een seconde, Vingegaard laat wat meer ruimte. . Kuss is binnen In het wiel van Ayuso en Mas bolt Kuss als eerste van de Jumbo-kopmannen over de finishlijn op 9'29" van Evenepoel. Roglic volgt op een seconde, Vingegaard laat wat meer ruimte.

clock 17:52 17 uur 52. Ayuso en Mas proberen in de laatste meters nog wat voorsprong te nemen, maar Kuss geeft de twee Spanjaarden geen ruimte meer. . Ayuso en Mas proberen in de laatste meters nog wat voorsprong te nemen, maar Kuss geeft de twee Spanjaarden geen ruimte meer.

clock 17:52 17 uur 52. Als modelploegmaat zet Vingegaard zich weer op kop voor Kuss. De Amerikaan gaat de Vuelta winnen met de goedkeuring van de Giro- en Tour-winnaar. . Als modelploegmaat zet Vingegaard zich weer op kop voor Kuss. De Amerikaan gaat de Vuelta winnen met de goedkeuring van de Giro- en Tour-winnaar.

clock 17:51 Laatste km. Onder de vod probeert Ayuso er nog vandoor te gaan. Kuss reageert meteen, Vingegaard en Roglic blijven zitten. . 17 uur 51. last km Laatste km. Onder de vod probeert Ayuso er nog vandoor te gaan. Kuss reageert meteen, Vingegaard en Roglic blijven zitten.

clock 17:50 17 uur 50. Kuss spreekt Roglic en Vingegaard toe. De laatste kilometer is in zicht. Het kan bijna niet meer foutlopen voor de Amerikaan. . Kuss spreekt Roglic en Vingegaard toe. De laatste kilometer is in zicht. Het kan bijna niet meer foutlopen voor de Amerikaan.

clock 17:49 17 uur 49. Kron is in het slot nog voorbij Poole gegaan. De Deen is 3e, de Brit 4e. . Kron is in het slot nog voorbij Poole gegaan. De Deen is 3e, de Brit 4e.

clock 17:48 17 uur 48. Op bijna 5 minuten is Caruso tweede in de rituitslag. De Italiaan is daar opvallend blij mee. . Op bijna 5 minuten is Caruso tweede in de rituitslag. De Italiaan is daar opvallend blij mee.

clock 17:48 17 uur 48. Nog 2km. Met z'n zessen duiken de drie Jumbo's en de drie Spanjaarden de laatste 2km in. Komt er nog iets? . Nog 2km Met z'n zessen duiken de drie Jumbo's en de drie Spanjaarden de laatste 2km in. Komt er nog iets?

clock 17:48 17 uur 48. Wie is hier de baas? "Vingegaard beslist wie de Vuelta wint". Wie is hier de baas? "Vingegaard beslist wie de Vuelta wint"

clock 17:47 17 uur 47. Het is bijna spannend omdat er niets gebeurt. Renaat Schotte. Het is bijna spannend omdat er niets gebeurt. Renaat Schotte

clock 17:47 17 uur 47. Wat doen de drie Spanjaarden nog? Landa, Ayuso en Mas staan op een zakdoek in het klassement. . Wat doen de drie Spanjaarden nog? Landa, Ayuso en Mas staan op een zakdoek in het klassement.

clock 17:46 17 uur 46. De groep met Kuss is op 3km van de top. Dat wil zeggen dat het lastigste gedeelte van de klim erop zit. . De groep met Kuss is op 3km van de top. Dat wil zeggen dat het lastigste gedeelte van de klim erop zit.

clock 17:45 17 uur 45.

clock 17:44 17 uur 44. Vingegaard en Roglic blijven voorlopig zitten in de groep der favorieten. Die is nog 6 man sterk. . Vingegaard en Roglic blijven voorlopig zitten in de groep der favorieten. Die is nog 6 man sterk.

clock 17:44 17 uur 44. Het is niet wat hij ervan verwacht had, maar Evenepoel heeft in deze Vuelta toch een paar visitekaartjes uitgedeeld met etappezeges. Renaat Schotte. Het is niet wat hij ervan verwacht had, maar Evenepoel heeft in deze Vuelta toch een paar visitekaartjes uitgedeeld met etappezeges. Renaat Schotte