Bora-muiterij nekt Cian Uijtdebroeks nog bijna: "Aanval Vlasov? Ik wist van niets"

In de schaduw van de drietand van Jumbo-Visma vechten de andere klassementsmannen ook om hun plekje. Bij Bora-Hansgrohe hebben ze hun eigen tweeling op 7 en 8: Cian Uijtdebroeks en Aleksandr Vlasov, in die volgorde.

De Rus trok in de finale ten aanval. "Voor mij was het een verrassing", reageerde Uijtdebroeks aan de finish. "Hij kwam plots van achter mij (met ploegmaat Nico Denz). Ik was niet op de hoogte."

"Het was wel goed, want ik zat in een zetel en hoefde niets te doen. Maar daardoor werd het anderzijds nog zwaarder. Ik weet dus niet of het zo ideaal voor ons was."

"We misten dan dat beetje kracht om mee te zijn met het eerste groepje, maar we hebben onze plaats behouden. Dat is positief."

Uijtdebroeks bleef diplomatisch, maar kon ook niet ontkennen dat hij vanuit zijn eigen kamp onder vuur werd genomen.

"Ja, ik weet het. Het is waar wat je zegt. Ik was er niet van op de hoogte."

"Toen we weer samen waren, heb ik hem gezegd: "Nu gaan we samenwerken, hé. We gaan elkaar niet aanvallen." Anders zou Joao Almeida (9e in de stand) ermee gaan lopen."

"Ik ben nog jong en ik ben de makkelijkste om te pakken, maar ook al was ik niet op de hoogte, we hebben toch goed kunnen controleren. We staan er nog."