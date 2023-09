Sepp Kuss bedankt 'modelploegmakkers': "Ongelooflijk om in het wiel van die supersterren te zitten"

"Initieel was ik nog wat bang. Het "rustige" tempo van Jonas is niet zomaar rustig (lacht), maar hij reed vandaag écht super voor mij en ik vertrouwde hen beiden echt."

"Dat was het plan", vertelde een duidelijk opgeluchte Kuss na de rit. "Het was ongelooflijk om in het wiel te mogen zitten van de grote supersterren, die voor mij werkten."

Op de Puerto de la Cruz controleerde Jonas Vingegaard in dienst van de rode trui. En ook Primoz Roglic bleef braaf zitten. De kopmannen werden superknechten. De superknecht werd kopman.

Ze hadden allemaal aangegeven dat het mooi zou zijn dat Kuss in Madrid zou zegevieren.

Zo klaarde de mist rond de ploegentactiek van Jumbo-Visma op. De voorbije twee ritten wonnen zijn ploegmakkers Vingegaard en Roglic, en leek het ieder voor zich in het kamp van de Nederlandse wielerformatie.



"Voor de Angliru-etappe hadden we samen al beslist dat we een meer defensieve strategie zouden toepassen. Toch verandert zo'n tactiek constant en gebeuren er wel wat menselijke foutjes, maar vandaag hebben we die defensieve houding toch getoond."

Dat was geen verrassing voor ploegleider Marc Reef. "We zijn zeer trots op de manier dat ze vandaag gereden hebben", reageert hij. "Ze hadden allemaal aangegeven dat het mooi zou zijn dat Kuss in Madrid zou zegevieren."

"Hij heeft dan ook al o zo veel gedaan voor dit team. Hij is de verpersoonlijking van onze ingesteldheid: samen winnen."



Onder dat motto liet Vingegaard in het slot zelfs nog even lopen om de buffer met zijn ploegmakker wat groter te maken. En zo steekt Kuss zijn hand uit naar de eindoverwinning.

"Het begint dichter en dichter te komen, hé", vertelt Kuss. "Maar natuurlijk moet ik gefocust blijven. We verlaten het hooggebergte, maar het gevaar schuilt nog om elke hoek. Zaterdag krijgen we bijvoorbeeld nog een pittige rit voorgeschoteld."