Jumbo-Visma countert perceptieprobleem: "We lossen dit intern op volgens onze cultuur"

Met zo'n ongeziene dominantie baadt Jumbo-Visma in luxe, maar er is ook een keerzijde aan de medaille. Er is als het ware een koningskwestie ontstaan: wie "mag" de rode trui in Madrid dragen? Het onderwerp verdeelt de wielerwereld. Bij Jumbo-Visma werden ze vandaag stevig aan de tand gevoeld.

"Samen winnen" is het mantra van Team Jumbo - Visma, maar staat die positieve filosofie over de ploeggeest in de Vuelta onder druk? "Het is een luxeprobleem en dat is een goed probleem", vertelde CEO Richard Plugge, de man die de kastanjes uit het vuur moest halen. Bij de start werd hij omsingeld voor internationale media. "Iedereen is ermee bezig, de pers vooral. Wij hebben een heel goed plan met elkaar, intern. Wij overleggen altijd met iedereen in de ploeg. Dat is ook nu weer het geval." Jumbo-Visma moet de belangen en ambities van de kopmannen verzoenen met die van de meesterknecht. "Hoe het kwartje zal vallen? Dat zullen jullie vandaag wel zien." "Het is een geweldige situatie. Dit is nog nooit gebeurd. Hoe ga je hier dan het best mee om? Er is geen antwoord uit het boekje." En toch lijkt het Nederlandse discours - denk aan de opvallende uitspraak van Jonas Vingegaard gisteren - tegenstrijdigheden te bevatten. "Het is geen vervelende situatie. We staan op 1, 2 en 3 en hebben al 5 ritten gewonnen." "Ik heb hier in 2015 ook gestaan. Toen waren we blij dat we konden volgen in een vlakke rit. Ik kan alleen maar tevreden zijn. Dat andere lossen we intern op volgens onze cultuur en waarden." (lees voort onder de video)

"Samen winnen, dat moet vandaag en de komende dagen"

Als voormalig journalist weet Richard Plugge maar al te goed hoe hij om de netelige vragen moet dribbelen. "We discussiëren met iedereen", benadrukte hij meermaals. "We evalueren altijd onze koersdag. Dat is ook gisteren gebeurd. Wat de conclusies dan waren? Dat krijgen jullie vandaag te zien." "Het is belangrijk dat we een plan hebben als team, zoals altijd. We praten veel, ook tijdens de koers. Iedereen mag zijn mening geven. Dan stellen we een plan op." "Of ik een voorkeur heb over wie deze Vuelta wint? Neen", lachte de Nederlander. "Dat is als kiezen tussen je kinderen. We willen gewoon winnen." Dit kan de dag van de waarheid worden. "Nogmaals, dat zullen jullie wel zien. We moeten scherp blijven en samenwerken. Samen winnen, dat moet vandaag en de komende dagen."

We zijn blij dat jullie zo van ons houden en zo bezorgd zijn om wat we moeten doen. Wij moeten beslissen, maar wij hebben zelf niet de benen. Het is geen PlayStation. Richard Plugge

Was de grote baas tevreden na gisteren? Er is toch wat heisa ontstaan. "Ik was 100 procent tevreden. Het was een goeie dag voor onze ploeg. Ik ben blij dat Sepp Kuss nog leider is. Dit is een goeie situatie voor het team." Maar intussen kantelt de perceptie: kunnen de kopstukken zich niet opofferen voor hun loyale meesterknecht? Plugge: "We zijn blij dat jullie zo van ons houden en zo bezorgd zijn om wat we moeten doen. Wij moeten beslissen, maar wij hebben zelf niet de benen. Het is geen PlayStation." Heeft het hele verhaal gisteren verhitte discussies opgeleverd? "In een discussie probeert iemand zijn standpunt te duiden. Dat willen we ook." "Dan moet je een middenweg vinden en daar zijn we in geslaagd. Zoals altijd. Daarom zijn we ook zo succesvol: samen winnen."