Jonas Vingegaard: "Ik wil dat Sepp Kuss de Vuelta wint", ploegleider: "Afgesproken dat ze konden strijden"

Jumbo-Visma heeft deels in zijn kaarten laten kijken, maar blijft ook na de Angliru mist spuien. Of toch niet? Jonas Vingegaard heeft zijn duidelijke mening gegeven, de ploegleiding zegt dat ze er - zoals afgesproken - om zullen koersen. En Sepp Kuss beseft dat dit een unieke kans is.

De opvallendste uitspraak kwam van Jonas Vingegaard, runner-up op de Angliru. "Ik ben blij dat Sepp Kuss nog leider is", nam hij een duidelijk standpunt in. "Eerlijk: ik hoop dat hij de trui behoudt. Ik zou graag willen dat hij deze Vuelta wint." "Ik heb met Sepp gesproken", vulde ploegmakker en ritwinnaar Primoz Roglic aan. "Het is een bizar gevoel, maar op zo'n steile col ga je gewoon zo snel als je kan." "Dat hij nog leider is? Ja, klopt. En ik heb hem gezegd: "Blijf vechten, blijf erin geloven.""

"Er zijn geen bad feelings"

En wat zei de Amerikaan, per slot van rekening nog altijd leider? "Ik had nooit verwacht dat ik in deze positie zou staan. Ik had geen verwachtingen voor deze Vuelta en wilde de ploeg zoals altijd helpen." "Ik ben in deze situatie beland en ik heb een nieuw niveau van zelfvertrouwen ontdekt. Dat was erg mooi." Kuss leek met zijn woordkeuze kort na de finish al afscheid te nemen van het rood. "Primoz en Jonas zijn grote kampioenen. We werken erg goed samen." "I want my shot, maar ik ben ook blij om voor hen te werken. Het was een geweldige ervaring", besloot hij weer met een opvallende verleden tijd.

Ik heb vandaag en de voorbije ritten bewezen dat ik deze positie verdien. Ik zal hier wellicht nooit meer in staan. Dat besef ik en dat weten mijn ploegmaats ook. Ze willen me zien winnen. Sepp Kuss

"Primoz verdiende de zege, net zoals Jonas gisteren de zege verdiende. Zo hoort koers te zijn", vulde hij aan na de podiumceremonie. "Ik ben er nog dichtbij. 8 seconden is geen grote buffer en het wordt nog spannend. Ik dacht dat ik de trui verloren had, dus dat was een aangename verrassing." "Wat ik vertelde in de oortjes toen ik niet kon volgen? Keep going, blijf koersen. Ik koos voor mijn eigen tempo." "Ik heb vandaag en de voorbije ritten bewezen dat ik deze positie verdien. Ik zal hier wellicht nooit meer in belanden. Dat besef ik en dat weten mijn ploegmaats ook. Ze willen me zien winnen." "Maar in een grote ronde heb je zoveel scenario's. Dat is het mooie van onze ploeg: er is veel ruimte voor de grote kampioenen en soms is er ook ruimte voor de little guys zoals ik." "We zullen nog praten, er zijn geen bad feelings tussen ons. Er is een zeker verlangen bij iedereen, dat wel. Maar Jonas en Primoz hoeven niet te remmen en hoeven me niet over de finish te duwen."

"We hebben afgesproken dat ze voor hun kans kunnen gaan"

Je zal de drietand maar moeten besturen vanuit de volgwagen. Ploegleider Marc Reef is een van de mannen die die (ondankbare) taak moeten uitvoeren. "Wat ik gezegd heb toen Kuss loste? Vooral de tijdsverschillen en dat ze allemaal moesten vechten", legde hij uit. "We hadden de afspraak gemaakt dat ze alle 3 konden strijden. Dan is het eerlijk om dat door te zetten, ook op de slotklim. Dan kunnen ze allemaal hun kans gaan en dat is ook gebeurd." "We hebben wel gezegd dat Sepp de trui zou houden als Primoz won en Sepp 3e eindigde. Dat is het enige wat we hebben aangegeven. Voorin hebben ze dan de keuze gemaakt en hebben ze het dan op deze manier opgelost." "We hebben afspraken gemaakt dat ze voor hun kans kunnen gaan", herhaalde de Nederlander nog eens. "Sepp heeft het zelf ook gezegd: op dit niveau is het lastig om een cadeau uit te delen. We zijn blij dat Primoz gewonnen heeft en dat Sepp nog leider is." En wat doet Reef met de uitspraak van Vingegaard? "Iedereen is vol gegaan tot de finish. Het kan nog steeds genoeg zijn voor Sepp. Het is een speciale situatie, ja."