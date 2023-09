In de mist van de Angliru ontbloot Jumbo-Visma de kroon, maar Sepp Kuss blijft nog net op zijn rode troon

Nog geen volwaardige machtsoverdracht in de Vuelta, maar Jumbo-Visma lijkt te zullen koersen om de eindzege. Primoz Roglic heeft de monsterlijke Angliru naar zijn hand gezet voor ploegmakker Jonas Vingegaard. Rode trui Sepp Kuss paste op 2 kilometer van de finish, maar houdt 8 seconden over in het klassement na een nieuw 1-2-3'tje. Cian Uijtdebroeks werd 7e, Steff Cras 11e, Lennert Van Eetvelt 15e. Remco Evenepoel kleurde mee de dag.