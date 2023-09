Riep Kuss echt "go guys" op de Angliru? "Heb het niet gehoord, maar ze mochten koersen"

Sepp Kuss had nog maar net zijn ploegmaats moeten laten rijden, of daar was de tweet al. "Sepp riep over de radio: go guys!", schreef de ploeg.

Een verhaal waar op wielerminnend Twitter al even snel werd aan getwijfeld. En na de finish had ook ploegleider Grischa Niermann geen weet van die boodschap van Sepp Kuss.

Riep Kuss naar zijn ploegmaats dat ze mochten rijden omdat hij niet meer kon? "We hadden een slechte verbinding. Ook de televisiebeelden bereikten onze volgwagen maar met moeite. Ik moet het antwoord schuldig blijven op die vraag."

"Maar ik kan wel zeggen dat we begin deze week afgesproken hebben dat we met drie man gaan voor de eindzege. Iedereen wil dat Sepp Kuss leider blijft, maar onze doelen blijven ritzeges en het eindklassement dus mag iedereen er voor gaan. Dat gebeurde ook vandaag."

"Het is ongelooflijk dat we met die drie man kunnen strijden voor de eindzege. Maar er wachten nog diverse valkuilen. Het ziet er goed uit maar we zijn er nog niet."