Jumbo-Visma wint 3 grote rondes in 2023: "Handtekening onder onze cultuur"

"Er zijn geen superlatieven meer voor"

Na Giro-winst met Primoz Roglic en Tour-winst met Jonas Vingegaard, verzekerde Sepp Kuss zich gisteren van eindwinst in de 78e Vuelta. "Fenomenaal he", vat ploegbaas de unieke prestatie van Team Jumbo - Visma samen.

"Er zijn geen superlatieven meer voor. Het is nog nooit gebeurd en we staan bovendien nog met drie renners op het Vuelta-podium ook. De drie grote ronden winnen was het doel, we hebben het gered."

Plugge geeft toe dat het bij Jumbo-Visma altijd de bedoeling is geweest om ook Kuss goed voorin te houden. "Het was van in het begin onze tactiek om Sepp zo dicht mogelijk in het klassement te houden. Niet alleen om Soudal - Quick Step onder druk te zetten, maar ook de andere ploegen."

"We wisten van tevoren dat de tegenstand heel sterk was en we moesten zorgen dat Kuss dichtbij bleef. Dat hij zo dicht zou eindigen, is natuurlijk helemaal een droom."