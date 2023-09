Van lachertje tot onklopbaar: hoe Jumbo-Visma uitgroeide tot de dominantste ploeg van het peloton

De gulzigheid van Jumbo-Visma kent voorlopig geen grenzen. Zonder ongelukken wint de Nederlandse wielerformatie zondag na de Giro en de Tour ook de Vuelta. Hoe is Jumbo-Visma zo dominant kunnen worden? Wat onderscheidt hen van de andere teams? Sporza Daily legde zijn oor te luister bij Tiesj Benoot, Belg in Jumbo-Visma-loondienst, en bij de Nederlandse wielerjournalist Thijs Zonneveld.

Beluister de nieuwste aflevering van Sporza Daily:

Basis voor huidig succes werd vanaf 2013 gelegd

Dat Team Jumbo - Visma de Vuelta gaat winnen, vinden Thijs Zonneveld en Tiesj Benoot op zich niet zo verrassend. "Als je start met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard dan weet je wel dat je er twee hebt die gaan meedoen om de eindzege", zegt Zonneveld. Dat het wellicht niet Roglic of Vingegaard zal worden, maar wel Sepp Kuss, is dan weer wél verrassend. "Dat had ook Kuss zelf niet verwacht", meent Zonneveld. "Hij verbaast mij het meest", zegt ook ploegmaat Tiesj Benoot. "Ook omdat het zijn 3e grote ronde is dit jaar. Maar een Sepp Kuss in topvorm is wel top 5 van de wereld bergop", benadrukt Benoot.

In 2015 was het team het lachertje van het peloton, maar de opbouw van wat het nu is, is wel daar begonnen. Thijs Zonneveld

Hoe is Jumbo-Visma toch zo dominant kunnen worden? Thijs Zonneveld neemt ons mee naar 2013. Dat jaar trok het toenmalige Rabobank de stekker uit de wielerploeg. "In de jaren daarop is er een enorme schoonmaak gebeurd, zowel bij de renners, in de staf als in het management", weet Zonneveld. "Van het oude Rabobank is zo'n 80% vervangen door nieuwe mensen." Vanaf 2015 werd met een blanco blad aan een nieuwe toekomst gebouwd. "Het team heette toen Lotto-Jumbo en was het lachertje van het peloton. Maar de opbouw van wat het nu is, is wel daar begonnen."

Alles is heel erg gericht op een wetenschappelijke aanpak. Dat werpt ook nu zijn vruchten af. Thijs Zonneveld

Het weinige geld dat destijds voorhanden was, werd niet in renners gestoken, maar wel in de omkadering. De renners die toch gehaald werden, zoals Roglic of Dylan Groenewegen, hadden op dat moment nog niet de faam van nu. "Daarnaast hebben ze een omkadering gebouwd die heel erg gericht is op een wetenschappelijke aanpak. Merijn Zeeman is daar een van de grondleggers van, maar ook Mathieu Heijboer, die nog steeds Head of Performance is." "Wat ze toen begonnen zijn - die wetenschappelijke aanpak en ervoor zorgen dat alles om de renners heen helemaal in orde is - is nu nog steeds zo en het werpt ook zijn vruchten af."

Mathieu Heijboer

Aan alles wordt gedacht

Tiesj Benoot rijdt zelf nog maar 1,5 jaar voor Jumbo-Visma. Voor de 29-jarige Belg is een wereld opengegaan. "De manier van werken, daar kunnen weinig of geen ploegen aan tippen", geeft Benoot een inkijk in de interne keuken van Jumbo-Visma. "Dat is op alle vlakken zo: voeding, (mentale) begeleiding, qua training, materiaal, ... Als renner is dat heel rustgevend. Je weet dat je in orde zult zijn wanneer je het plan van de ploeg volgt." "Bij andere ploegen zie je vaak renners die zelf op zoek gaan naar het optimale. Dat heb ik voor ik bij Jumbo-Visma reed zelf ook altijd gedaan. Maar dat kost allemaal energie naast je trainingen. Bij Jumbo-Visma wordt die structuur gewoon vanuit de ploeg aangeboden."

Als renner is het heel rustgevend. Je weet dat je in orde zult zijn wanneer je het plan van de ploeg volgt. Tiesj Benoot

Benoot illustreert de professionaliteit van Jumbo-Visma met een voorbeeld. "Ik heb gisteren nog met Mathieu Heijboer contact gehad over de materiaalkeuze per rit voor de Ronde van Luxemburg. Ik weet nu voor elke dag wat de ideale fiets is." "Het is "maar" de Ronde van Luxemburg, hé. Maar daar zijn ze dus ook mee bezig. Iemand als Mathieu Heijboer geeft ons qua kennis wel een voorsprong op de andere ploegen." Maar hoe lang kan Jumbo-Visma die voorsprong nog vasthouden? "Er komt sowieso een dag dat iemand met iets vernieuwends komt waar wij nog niet mee bezig zijn. Dat zou alleen maar goed zijn voor de sport. Hopelijk voor mij wordt die dag nog even uitgesteld."

De grote uitdaging voor heel veel ploegen is om de eigen professionaliteit aan te scherpen. Thijs Zonneveld

Op dit moment lijkt de achterstand van de rest nog behoorlijk groot. "Ik denk dat veel ploegen zich achter de oren krabben bij de professionaliteit van Jumbo-Visma", zegt Thijs Zonneveld. "Een Matteo Jorgenson, een van de grootste talenten van het peloton, gaat niet voor niets naar Jumbo-Visma. Die jongen moest bij Movistar Team zijn eigen trainingskampen en zijn eigen windtunneltesten betalen." "Als je daar tegenop rijdt, ligt het ook wel aan het falen van de concurrentie. Daar ligt de grote uitdaging voor heel veel ploegen: de eigen professionaliteit aanscherpen om op het niveau van Jumbo-Visma te geraken."

Tiesj Benoot

Jumbo-Visma beantwoordt ook de moeilijke vragen

Een team dat 3 grote rondes op een jaar wint en in de Vuelta wellicht zelfs met 3 renners op het eindpodium zal eindigen: het zorgt hier en daar voor scepsis. Al wordt dat door Tiesj Benoot ook gerelativeerd. "Op sociale media lees wel wel eens wat, maar dat was in de periode met Sky niet anders. Ik vind het mooi om te zien wat er in de Vuelta gebeurt, maar misschien is het ook niet het beste wat het wielrennen kan overkomen. In het peloton heb ik in elk geval nog niks gemerkt van jaloezie." Toch ziet ook Thijs Zonneveld de scepsis toenemen. "Maar als je dat vergelijkt met de bewijslast bij Sky destijds: daar liep een oud-dopingarts rond, er zijn testosteronpleisters besteld, er was die "Jiffy bag" van Wiggins, Froome die positief testte, ..."

Als ik bij Jumbo-Visma de vermogenswaardes van Roglic of Vingegaard opvraag, heb ik ze de volgende dag. Thijs Zonneveld

En Zonneveld ziet nog een groot verschil tussen Sky en Jumbo-Visma. "De manier waarmee ze omgingen met moeilijke vragen. Bij Sky was ik niet meer welkom om vragen te stellen. Als ik bij Jumbo-Visma de vermogenswaardes van Roglic of Vingegaard opvraag, heb ik ze de volgende dag." "Jumbo-Visma telt op dit moment één dopinggeval: Michel Hessmann heeft enkele weken geleden positief getest. Maar als je dat afzet tegen alles wat er bij Sky gebeurd is, is het wel logisch dat er daar meer scepsis was."

De honger is nog niet gestild