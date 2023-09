Wie is nu de kopman bij Jumbo-Visma? "Kuss heeft gunfactor, maar Roglic en Vingegaard moeten niet remmen voor hem"

Met een aanval op 4 kilometer van de streep heeft Jonas Vingegaard zichzelf in de verf gezet als kandidaat-winnaar van de Vuelta. Hij volgt op minder dan een halve minuut van ploegmaat en leider Sepp Kuss.

"Jonas heeft laten zien dat hij vandaag de sterkste was", zag ook ploegleider Grischa Niermann. "Het was een mooie machtsdemonstratie."

Maar zijn aanval werpt ook de vraag op: wie is nu de kopman bij Team Jumbo - Visma? "Kuss, Roglic en Vingegaard zijn drie geweldige kampioenen. We dromen van een 1-2-3 in Madrid", ontweek Niermann eerst nog de netelige vraag.

Is er dan echt geen kopman? "We hebben heel duidelijke afspraken gemaakt", vertelt de ploegleider dan toch. "Iedereen mag koersen, maar de afspraak is dat we niet een van onze eigen ploegmaats in een minder goede situatie gaan brengen."

"Het allerbelangrijkste is dat we de concurrenten verslaan. Ayuso en Mas hebben vandaag getoond dat ze op heel hoog niveau zijn. Morgen volgt een zware rit met de Angliru, donderdag ook, zaterdag ook..."

"We zijn er nog lang niet", aldus Niermann. "Het is nog lang geen gevecht tussen drie ploegmaats."