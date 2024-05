RWDM moet de Jupiler Pro League al na 1 seizoen verlaten

De zon scheen in Eupen en de opdracht voor RWDM was ook zonneklaar: enkel met winst Am Kehrweg maakte RWDM nog kans op het behoud in de hoogste voetbalklasse. Na balverlies van Keita kreeg Abe op het kwartier al een reuzenkans om de bezoekers op voorsprong te brengen, maar de Japanner liet ze liggen. RWDM had het meeste balbezit, maar veel ving het daar niet mee aan. Bovendien prikte het al veroordeelde KAS Eupen af en toe gevaarlijk tegen. Een volley van Van Genechten ging rakelings naast. Het goede nieuws voor RWDM kwam halfweg de eerste helft uit Charleroi, waar Kortrijk op achterstand gekomen was. Bijna vielen de puzzelstukjes helemaal perfect toen Carlos Alberto oog in oog met Slonina kwam, maar de doelman zat er goed tussen.

De tweede helft begon dramatisch voor RWDM. Hubert kon met een uitstekende redding op een afstandsschot van Bialek eerst nog de 1-0 voorkomen, maar zag er enkele minuten later een pak minder goed uit toen Nuhu vanuit een scherpe hoek uithaalde. 1-0, nog geen 10 minuten na de rust.



RWDM moest plots twee keer scoren en dus greep Yannick Ferrera in. Gueye gaf de bezoekers wat meer schwung, maar Eupen echt in de problemen brengen lukte niet. Halfweg leek een penalty RWDM uit de nood te helpen tot de VAR ref D'Hondt terecht terugfloot.



In de slotfase werd het nog wat pijnlijker voor RWDM. Makosso ging helemaal de mist in op een ongevaarlijke voorzet van Piron en gleed de bal ongelukkig in eigen doel. Eupen nam zo in schoonheid afscheid na 8 jaar op het hoogste niveau. RWDM krijgt na amper 1 seizoen in 1A al een retourticket naar 1B.