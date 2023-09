"Ik denk niet dat 21 ploegen de koppen bij elkaar steken over hoe ze Jumbo-Visma kunnen verslaan"

"We gingen ervan uit dat Remco Evenepoel enorm sterk zou zijn in de openingsweek en dat is hij ook geweest, op één dag na. Op dit moment zitten we in een ideale situatie."

"Zolang Sepp in deze positie staat, zijn er 3 kopmannen"

Dat Jumbo-Visma het sterkste blok is in deze Vuelta, dat stelt ook de ploegleider vast. "Dat durven we te zeggen, ja. Dat moet ook met 3 kopmannen."

3 kopmannen? Er is dus promotie voor Sepp Kuss tegenover de Gran Salida in Barcelona? "Zolang Sepp in deze positie staat, zijn er 3 kopmannen. Of hij dat volhoudt? Dat zien we morgen."

"Wat ik zelf denk? Op dit moment is hij enorm goed in orde en hij is zeer gemotiveerd. Het enige wat speelt: dit is zijn derde grote ronde en dan kan zijn energie eindig zijn, maar dat zien we nu nog niet."

Misschien zal de concurrentie de krachten bundelen om al die gele kopstukken te kunnen counteren.

Niermann: "Dat denk ik niet. Elke kopman wil zelf heel graag winnen. Ik denk niet dat 21 ploegen vandaag de koppen bij elkaar steken over hoe ze ons samen kunnen verslaan. Dat zullen ze allemaal individueel willen."