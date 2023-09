Vingegaard hijgt met tweede ritzege nog wat meer in de nek van ploegmaat Kuss

Rit 16 in een notendop:

Evenepoel houdt zich afzijdig, Vingegaard vliegt

Een rit van amper 120km daags na de rustdag klonk voor veel renners als muziek in de oren. Toch werd het richting aankomstplaats Bejes nog een zottenkot, met een gemiddelde van liefst 45,5 km/u.

Remco Evenepoel had vooraf aangekondigd "een extra rustdag" te nemen. De bollenman deed dat ook met het oog op de rit van morgen richting top van de loodzware Angliru.



De Belgische kampioen zag hoe zijn ploegmaat Mattia Cattaneo een gooi deed naar ritwinst, maar al snel werd duidelijk dat ze bij Jumbo-Visma hun zinnen hadden gezet op deze etappe, voor ploegmaat Nathan Van Hooydonck, vandaag betrokken bij een auto-ongeval.

Bergop beschikte Jonas Vingegaard opnieuw over het beste eindschot. De Tour-winnaar vloog op de korte slotklim in sneltempo weg van de tegenstand. De Deen pakte opnieuw meer dan een minuut terug op ploegmaats Roglic en Kuss en lijkt zo de vooruitgeschoven man te worden in het gele kamp.

Met zijn hand op zijn hart kwam Vingegaard uiteindelijk over de finishlijn. Als hij morgen richting Angliru opnieuw over een stel wonderbenen beschikt, dan lijkt de Vuelta definitief in zijn voordeel te zullen kantelen.