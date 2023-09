Uijtdebroeks: "Dominantie van Jumbo-Visma was extreem, ze gaan heel moeilijk te kloppen zijn"

Cian Uijtdebroeks had in tegenstelling tot Remco Evenepoel geen snipperdag gekregen in de 16e etappe.

"Ik voelde me ook niet geweldig vandaag", gaf hij toe. "Het is iets op mijn luchtwegen, want ik heb een hele dag moeten hoesten."

Niet ideaal, met een pittige slotklim op het programma. "Het waren geen ideale omstandigheden. Ik heb geprobeerd om erbij te zijn, op een aankomst die me niet helemaal lag."

"Als je je daarop baseert, ging het vandaag nog goed", lachte hij. "Zeker als je de omstandigheden bekijkt." Uijtdebroeks blijft 9e in het algemene klassement, op 5'38" van leider Sep Kuss.

"De dominantie van Team Jumbo - Visma was heel extreem", zei de klassementsman van Bora-Hansgrohe. "Ze hebben de hele dag heel hard doorgereden. Mijn vermogensmeter toonde een gemiddelde van 300 watt."

"Jumbo-Visma heeft de hele dag gedomineerd. Ze gaan heel moeilijk te kloppen zijn", besloot Uijtdebroeks.