Vincent Kompany wil niet mokken na degradatie en kijkt vooruit: "Volgend seizoen begint morgen al"

Vincent Kompany heeft in zijn eerste seizoen als coach in de Premier League Burnley niet kunnen behoeden voor de degradatie. In zijn uitspraken na de match liet hij uitschijnen dat hij er ook volgend seizoen nog op de bank zal zitten.

Ondanks de degradatie, die geen grote verrassing was, bleef Vincent Kompany ook na de nederlaag bij Tottenham calm, cool and collected.

"Vandaag eindigt de Premier League voor ons, maar vanaf morgen doen we er weer alles aan om Burnley opnieuw richting de Premier League te loodsen."

"Morgen is de eerste dag om weer succesvol te zijn. Morgen is de eerste dag van het volgende seizoen voor mij."

Met die woorden laat Kompany uitschijnen dat hij zichzelf ook volgend seizoen nog als coach van Burnley ziet. Het is niet duidelijk of hij ook na de degradatie nog altijd de steun van het bestuur krijgt.

"We gaan hier nu niet in een hoekje zitten kniezen of mokken. We moeten gewoon de mouwen weer opstropen. Ik heb nog altijd een opwindende ploeg om mee te werken. Morgen wordt weer een spannende dag, wat er ook gebeurt."