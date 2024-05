Tottenham geeft Burnley en Kompany retourkaartje richting de Championship

Vanaf de start van het seizoen stond Burnley in de gevarenzone gebetonneerd. Maar door een reeksje van niet-nederlagen (en wat puntenmindering van concurrenten) laaide de hoop op een reddingsmirakel toch weer op.



Helaas voor Burnley zat het programma in de laatste rechte lijn niet mee. Tegen Manchester United werd nog wel een punt gehaald, maar thuis tegen Newcastle ging het zwaar onderuit. Zo moest het met het mes op de keel naar Tottenham.



Enkel een overwinning kon Burnley nog tot de laatste speeldag in de running houden. Tottenham zelf had dan weer nog een waterkansje om in de top 4 - die recht geeft op de Champions League - te geraken.



Toch was het Burnley dat de score opende. De 6e competitiegoal van Jacob Bruun Larsen, ooit nog actief bij Anderlecht, leek er eentje van goudwaarde te worden.



Maar de vreugde was van korte duur. Pedro Porro profiteerde optimaal van weinig indrukwekkend defensief werk bij de bezoekers.



Burnley moest nu alles op alles zetten om te scoren, maar het werd met de rug tegen de muur gezet na de rust. De 2-1 van verdediger Micky van de Ven, afgewerkt als een volleerde spits, was verdiend. De laatste nagel in de doodskist van Burnley.



Burnley na 1 seizoen dus terug naar de Championship. Nog altijd met Vincent Kompany als coach?