Ondanks eerste Premier League-goal van Sambi Lokonga komt degradatie voor Luton heel dichtbij

Luton Town ging op bezoek bij West Ham op zoek naar een laatste strohalm. In het begin van de wedstrijd scoorde Sambi Lokonga de 0-1, zijn eerste doelpunt in de Premier League. Na rust ging West Ham op en over de bezoekers: eindstand 3-1. Zo kan het doek vanavond over Luton vallen als Nottingham Forest iets raapt tegen Chelsea.