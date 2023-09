Sepp Kuss kraakt niet in de tijdrit: "Ik moet in mezelf geloven", Primoz Roglic: "Hij moet er voor gaan"

De tijdrit van zijn leven heeft hij eigenlijk niet nodig gehad. Sepp Kuss heeft gewoon een oerdegelijke vlakke tijdrit gereden in Valladolid en blijft zo de rode stand in de Vuelta aanvoeren.

Zijn bonus op Remco Evenepoel is van 2'22" gezakt naar 1'09". Kuss kreeg felicitaties van onze landgenoot. "Dat is fijn", lachte hij tijdens een uitgebreide interviewronde na de podiumceremonie.

"Ik heb afgezien. Normaal kan ik iets rustiger rijden tijdens een tijdrit. Dit was een nieuwe ervaring, maar het was leuk. Ik voelde me ook niet nerveus, ik wilde gewoon genieten."

"Wat er ook gebeurde, het zou een toffe ervaring zijn. En dat is het ook geweest. Dit was niet de 20e etappe waarbij de druk erg groot is. We zijn nu nog maar halfweg."

Maar hij blijft wel leider. "Het gat is mooi, maar er kan en zal nog zoveel gebeuren. Tot nu toe ging het over seconden, maar op één dag kan dat helemaal veranderen."