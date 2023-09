Renaat en José: "Geen theater bij Jumbo-Visma, maar de hiërarchie is sowieso bepaald"

Renaat: "Na de Tourmalet zien we ook op de Angliru 1, 2 en 3 van Team Jumbo - Visma. Maar de strijd om de eindzege blijft open. Met z'n drieën staan ze binnen 1'08". Als dat 3 eenzaten zijn, zeggen we: "Wat een Vuelta!" Nu ook, toch?"

José: "Ja, natuurlijk, maar het zijn 3 ploegmakkers en niemand is bekwaam om zich tussen hen te plaatsen. We moeten buigen en zeggen: Jumbo-Visma is met verve de beste ploeg. Maar wie de beste renner is, dat zou ik nog niet durven te zeggen. Dat hebben we nog niet echt gezien."

Renaat: "Gunnen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard ploegmaat Sepp Kuss de eindzege? Of kijken we naar een stukje theater?"

José: "Neen, dat laatste denk ik niet. Roglic maakte tempo en Kuss loste. We zagen hem spreken. Roglic keek niet om of ze moesten wachten. Kuss heeft een signaal gegeven dat ze niet hoefden te kijken. Dat gaf hij zelf ook toe."

"Het enige waar ik nu naar kijk: wie van de twee, Roglic of Vingegaard? Vingegaard staat er het beste voor, maar de hiërarchie binnen de ploeg is volgens mij sowieso bepaald. Vingegaard heeft de Tour al 2 keer gewonnen en is nog jonger. Volgens mij is hij de kopman."

Renaat: "Is de vraag van 1 miljoen dan beantwoord? Wie wint de Vuelta?"

José: "Vingegaard, al is het nog niet officieel. Ze kunnen nog altijd spelen."