Ploegmaats krijgen goed nieuws in Vuelta: "Hopelijk heeft Van Hooydonck gezien dat we hem steunen"

De renners van Team Jumbo - Visma begonnen met slecht nieuws aan de 16e etappe, maar krijgen dubbel goed nieuws aan de finish. Niet de zege van Jonas Vingegaard toverde de grootste glimlach op de gezichten van de renners, wel het nieuws dat Nathan Van Hooydonck weer bij bewustzijn is.

"Aan het begin van de slotklim kregen we te horen dat Nathan wakker is", vertelt ploegmaat Attila Valter. "Dat was het nieuws waarop we hadden gehoopt."

"We begonnen met gemengde gevoelens aan de etappe, maar we moesten doorbijten. Deze overwinning is voor Nathan."

"Ik weet niet of hij al naar de Vuelta kijkt in het ziekenhuis, maar hopelijk heeft hij gezien dat we hem steunen en dat deze overwinning voor hem is", besloot Valter.

Ook ploegleider Grischa Niermann bevestigde het goede nieuws. "Het lijkt wat beter te gaan", stelde de Duitser. "Meer weet ik ook niet, maar hopelijk zet het zich zo door."

"Al onze gedachten zijn bij Nathan en zijn familie. Hopelijk is hij snel weer op de been en kan hij opnieuw onze ploegmaat zijn."

De 27-jarige Van Hooydonck was vanochtend onwel geworden achter het stuur en raakte een handvol andere auto's.