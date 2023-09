Jumbo-Visma: "Niet makkelijk om nu te koersen, we hopen dat Nathan oké is"

Bij de delegatie van Jumbo-Visma in Spanje kwam het nieuws uiteraard ook als een klap. "Ik weet niet veel meer dan wat er in de media staat", vertelt Grischa Niermann. "We weten dat hij een ongeval gehad heeft en in het ziekenhuis ligt. ik denk in een kunstmatig coma. Of hij al dan niet in levensgevaar is, kan ik niet bevestigen."

"We weten wel dat wij zelf, vooral de renners, heel erg aangedaan zijn. We hopen dat Nathan oké is en dat zijn toestand beter wordt. En dat zijn vrouw oké is."

"De renners hebben best heftig gereageerd op dit nieuws. We zijn hier in de Vuelta, we hebben de leiderstrui en we gaan straks koersen. Dat is niet makkelijk. En ik hoop dat we straks de zinnen kunnen verzetten. Maar dit soort nieuws wil je nooit horen."

"We kunnen alleen maar hopen."