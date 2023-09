Ploeg bevestigt nieuws over Van Hooydonck: "Nathan is wakker en houdt geen verwondingen over aan ongeval"

Nathan Van Hooydonck is ontwaakt uit zijn kunstmatig coma na een zwaar auto-ongeval. Dat heeft zijn ploeg Jumbo-Visma bevestigd. De 27-jarige wielrenner was vanochtend onwel geworden achter het stuur en raakte een handvol andere auto's. "Verdere medische onderzoeken moeten uitwijzen waarom Nathan tijdens het autorijden onwel werd", klinkt het in een mededeling.

Deze voormiddag werd Kalmthout, in het noorden van het land, opgeschrikt door een zwaar auto-ongeval in het centrum. Een bestuurder schoot met zijn wagen de weg over en raakte aan de overkant van het kruispunt een vijftal andere auto's. De man die het ongeval veroorzaakte, was de 27-jarige wielrenner Nathan Van Hooydonck. De prof van Team Jumbo - Visma werd onwel achter het stuur, volgens de politie zou hij mogelijk een hartaanval gekregen hebben. Daardoor duwde hij het gaspedaal van zijn wagen in. Zijn hoogzwangere vrouw zat naast hem. Van Hooydonck werd ter plaatse gereanimeerd door een verpleegster, met het AED-toestel van de politie. Daarna werd hij overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Zijn vrouw raakte niet gewond. Zij moest enkel ter controle naar het ziekenhuis.

Verdere medische onderzoeken moeten uitwijzen waarom Nathan tijdens het autorijden onwel werd. Jumbo-Visma

Uit voorzorg hielden de artsen Van Hooydonck in een kunstmatig coma. Daaruit is hij nu ontwaakt, bevestigt zijn ploeg.

"Nathan houdt geen verwondingen over aan zijn ongeval", klinkt het in de tweet. "Zijn gezondheidssituatie is niet kritiek. Verdere medische onderzoeken moeten uitwijzen waarom Nathan tijdens het autorijden onwel werd." "Wij willen iedereen bedanken voor de berichten en de medische staf in het ziekenhuis voor de goede zorgen voor Nathan en zijn gezin."

In de andere auto's vielen alleen lichtgewonden. Een kind liep schrammen op en werd met de moeder overgebracht naar het ziekenhuis, net als een andere lichtgewonde bestuurster.

De andere automobilisten kregen slachtofferhulp in het plaatselijke jeugdhuis.

Op dit kruispunt is het ongeval gebeurd

Meesterknecht van Wout van Aert

Nathan Van Hooydonck is een 27-jarige profwielrenner uit Essen, een buurgemeente van Kalmthout. Tweevoudig Ronde-winnaar Edwig Van Hooydonck is zijn oom. Vorige week was Van Hooydonck met Jumbo-Visma in de Tour of Britain actief waar hij kopman Wout van Aert bijstond als meesterknecht. Volgende week zou Van Hooydonck samen met Van Aert het EK in Nederland rijden.

Sportief beleefde Nathan Van Hooydonck dit seizoen een van zijn hoogtepunten toen hij achter ploegmaat Tiesj Benoot naar de 2e plaats snelde in de voorjaarsklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne.